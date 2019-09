Schiacciante vittoria per gli Amici del Basket San Salvo che sul campo della Robur Pescara si impongono con il punteggio di 58–84.

La partita inizia con 20 minuti di ritardo per l’assenza del medico ma dopo la palla a 2 è subito grande basket. Le due formazioni iniziano con ottime percentuali al tiro, per la robur il bravo Lestini e per gli Amici del Basket un ottimo Saverio Celenza, sono i migliori nella prima parte della partita.



Alla fine del primo tempo il punteggio si ferma sul 36-42. Inizio terzo quarto e solito grande approccio della formazione di San Salvo che con un fantastico Capitano Sergio Desiati impongono la “legge del terzo quarto” vincendolo con il punteggio di 11–22.



Nonostante l’ottima prova di Calabria, Turlo e Romagnolo la Robur Pescara non riesce mai ad impensierire gli Amici del Basket che nell’ultimo quarto non rischiano e amministrando la palla riescono anche ad aumentare il vantaggio. Oltre Desiati e Celenza buona prova per tutto il roster a disposizione di coach Linda Ialacci. Toth nonostante la limitazione degli arbitri , al secondo quarto già con 4 falli, si fa sentire, sotto canestro buona prova per il rientrante Tana e per il “solito” Marco Nanni, il tutto sotto l’ottima regia di Gabriele.



Nessuna pausa per Gli Amici del Basket San Salvo che martedì sera in casa, palestra ITC MATTIOLI - VIA DE GASPERI/MONTE GRAPPA a SAN SALVO, con inizio alle 21.00, recupereranno la partita rimandata due settimane fa. Contro la forte formazione di Chieti ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per tifare tutti insieme gli Amici e sostenerli in questo cammino positivo per riconquistare le primissime posizioni in classifica.



Robur Pescara: Sorger, Calabria 9, Bianchi, Vetrano 10, Boccuccia 6, Lestini 11, Turlo 9, Romagnolo 9, Mezzadri 4, all. Marco Corrano

Amici del Basket San Salvo: Desiati 21, Celenza 18, Toth 16, Nanni 11, Tana 8, Gabriele 6, Ippolito 2, Sacchetta, Brioli 1, Mancini 1, D’Adamo, Greco n.e.

Arbitri Cozzi, Di Bonaventura di Teramo

Parziali : 20-23 16-19 11-22 11-20 Finale 58 -84