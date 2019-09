Anche la Femca Cisl e gli altri sindacati scendono in campo a difesa dei contratti di solidarietà. Due settimane fa era stato il presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio, a scrivere una lettera aperta ai politici affinchè modificassero il contenuto della legge di stabilità. A rischio ci sono i finanziamenti della parte a carico dello Stato dei contratti di solidarietà, strumento fondamentale in questo periodo di crisi economica per evitare tagli al personale in esubero nelle aziende.

La Rsu Femca Cisl dello stabilimento sansalvese esprime in una nota la sua posizione. "Riteniamo che, vista la straordinaria crisi che sta investendo tutta l'economia italiana ed i suoi lavoratori, sia fortemente indispensabile trovare le risorse per prorogare l'aumento della copertura dei contratti di solidarietà dal 60 % all'80%. Le risorse economiche da utilizzare a tale scopo sarebbero state individuate in altri capitoli di spesa; Pertanto auspichiamo che sia inserito come emendamento governativo , nella legge di stabilità in approvazione in questi giorni. Tale strumento della solidarietà è fondamentale per sostenere il reddito dei lavoratori ed inoltre permette di mantenere gli attuali livelli occupazionali oltre che le professionalità sul territorio".

Per questo, insieme a Cgil e Uil è stato proposto un emendamento alla legge di stabilità, affinchè si vada nella direzione di tutelare i lavoratori, mantenendo l'incremento dal 60% all'80% dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà