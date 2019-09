La sconfitta interna contro la Val di Sangro, la terza nelle ultime quattro giornate, ha portato la dirigenza della Vastese a prendere delle decisioni drastiche, alcune delle quali erano già nell'aria da qualche settimana, altre che invece non erano previste. Sono in cinque i calciatori della squadra che sono stati svincolati e che non faranno più parte della rosa per scelte sia economiche che tecniche: il portiere Garibaldi, i difensori Vicentini, Baldini e Piermattei e il centrocampista Avantaggiato.

Se gli addii dei primi tre erano prevedibili, per differenti motivi, quelli di Avantaggiato e Piermattei sono inaspettati. Aquino invece, che inizialmente era stato vicino allo svincolo, ha trovato proprio nella mattinata di oggi l'accordo, il precedente scadeva a dicembre.

Il mercato chiude questa sera alle ore 19.00, da martedì sarà possibile acquisire solo giocatori svincolati fino a marzo, anche dalla stessa società che li aveva tesserati in precedenza. Nel frattempo la dirigenza continuerà a muoversi per rinforzare la squadra scivolata in terza posizione in classifica alle spalle di Virtus Ortona e Acqua&Sapone.