L'assemblea nazionale dell'Idv ha deciso di non tenere, per il 2013, la festa nazionale: a Vasto si terra' invece il congresso nazionale del movimento. A chiarirlo è il consigliere regionale dell'Idv, Paolo Palomba. ''Cambia il nome - spiega Palomba - ma l'importanza dell'appuntamento e' identica, se non addirittura superiore''.

"A chiusura della festa nazionale di quest'anno ho potuto indicare il Palazzo d'Avalos come teatro dell'evento politico anche per il 2013", ricorda Palomba.

"Voglio sottolineare che non sono stato affatto smentito dalle ultime decisioni del partito, come invece qualcuno vuole sostenere. Le cose stanno in questi termini: l'assemblea nazionale del partito ha deciso di non tenere, per il 2013, la festa nazionale dell'Idv. Non si terrà né a Vasto né altrove. Non è stata preferita un'altra città. Semplice e chiaro. Per Vasto, tra l'altro, - chiude Palomba - non cambia assolutamente nulla, perché al posto della festa nazionale, che ripeto è stata cancellata, si terrà in città il congresso nazionale. Cambia il nome, ma l'importanza dell'appuntamento è identica, se non addirittura superiore".