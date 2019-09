Venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 20:30, in occasione delle festività natalizie, presso la libreria Mondadori di Vasto, si terrà la presentazione del libro “Una sommelier per amica” della specialista di settore Master Class e Consulente Enogastronoma Adua Villa.



Il libro, edito da Sozogno, uscito in tutte le librerie italiane il 3 ottobre 2012, racconta un percorso olfattivo verso un mondo fatto di profumi, sapori e sensazioni. Il vino, con le sue proprietà organolettiche, racchiude segreti e un fascino che vale la pena scoprire. Ecco perché Adua Villa accompagnerà i lettori in una passeggiata immaginaria passando per un sentiero di percezioni sensoriali, immersi in un'esperienza in cui sarà possibile conoscere le diverse sfaccettature di questo nettare capace di inebriare e far sognare.



Dalla semplice lettura delle etichette di una bottiglia a come questa va stappata e servita, ma anche l'analisi dei migliori vitigni italiani fino alla meravigliosa combinazione di cocktail a base di vino. Oltre a questo cammino virtuale, in una realtà parallela, di aromi e incanti, l'autrice insegna a come apprezzare la cultura enologica anche grazie al giusto modo di consumare in maniera equilibrata, responsabile, consapevole e con passione il vino, la cui stessa etimologia significa amare.



A seguire ci sarà la degustazione dei vini della cantina Sergio del Casale.



Per informazioni



Libreria Mondadori via circonvallazione Histoniense 3, 66050 Vasto (Ch)



www.aduavilla.it