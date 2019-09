Torna da Teramo con una sconfitta ma con la consapevolezza di aver battagliato con orgoglio il Vasto Rugby. La formazione biancorossa è stata sconfitta per 46-3 dall’Amatori Teramo nella gara disputata domenica 16 dicembre e valida per l’ottavo turno del campionato di serie C regionale.



Al Comunale di Teramo gli Arciglioni partono male, subendo subito due mete da parte dei padroni di casa. Poi venti minuti di grande orgoglio giocati in attacco e quattro calci di punizione piazzabili conquistati. Dalla piazzola gli unici tre punti della partita degli adriatici, ad opera del solito Barattucci. Prima dell’intervallo anche due cartellini rossi, uno per parte, e un’altra meta teramana.



Nella ripresa i cambi e la stanchezza influiscono sulla prestazione degli Arciglioni che calano alla distanza e consentono ai padroni di casa si segnare un totale di sette mete per il 46-3 finale. Adesso i vastesi si preparano per l’ultima partita del 2012, il delicato match interno di domenica 23 dicembre contro l’Atessa.