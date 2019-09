Si rinnova la tradizione del concerto di Natale della Parrocchia San Paolo Apostolo con il Coro gospel Angel's Eyes. La formazione nata cinque anni fa su iniziativa del maestro Danilo Laccetti ha proposto una selezione dei più celebri brani gospel e spiritual. L'auditorium San Paolo era pieno, con un pubblico attento e che si è lasciato coinvolgere dalla trascinante energia di Danilo Laccetti.

Ad introdurre la serata è stato il parroco don Gianni Sciorra, che continua a sostenere l'attività del coro, nato nella parrocchia e che si sta facendo apprezzare in regione ed oltre. "Questa serata per noi vuole avere il senso della festa-ha detto don Gianni-. E' bello ritrovarsi qui ogni anno come una grande comunità per attendere l'arrivo del Natale. Per questo abbiamo scelto come data la terza domenica d'Avvento, che è quella della gioia".

Poi spazio alla musica. Un crescendo di emozioni trasmesse dai coristi accompagnati da musicisti d'eccezione: Marco Bassi al pianoforte, Davide Marcona alla batteria, Marcello Manuli al basso e Mike Pezzuto alla chitarra. Molto apprezzate anche le due soliste, Paola Ceroli e Laura Laccetti. Lo stesso Danilo Laccetti ha interpretato alcune parti da solista, con la sua consueta energia, ricordando, poi, l'amico scomparso Angelo Canelli, fonte di ispirazione per la formazione di questo coro. Immancabile il finale con Happy Day, con cui il coro, al termine di un anno ricco di soddisfazioni, ha voluto fare gli auguri di buone feste ai presenti.