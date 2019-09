La paziente era in condizioni preoccupanti: era stata colta da un'emorragia cerebrale.

Le avverse condizioni meteo non hanno permesso il decollo dell'eliambulanza in servizio presso l'ospedale di Pescara. E così, per trasferire d'urgenza una donna ricoverata del San Pio da Pietrelcina di Vasto, è stato necessario l'intervento dell'elicottero del servizio 118-soccorso alpino del capoluogo abruzzese. Il veivolo si è alzato in volo e ha raggiunto il Campo Volo di Vasto, in via Incoronata. Da qui il personale medico è stato portato al San Pio dall'ambulanza della Protezione Civile Valtrigno.

Poi il mezzo di soccorso è tornato indietro trasportando il paziente e l'equipe medica per il trasferimento presso l'ospedale dell'Aquila, dove il paziente è stato operato nel reparto di neurochirurgia. L'intervento dell'elicottero in dotazione al soccorso alpino ha consentito un rapido trasporto del paziente. Fondamentale la presenza in città dello spazio dedicato agli elicotteri, con l'assistenza dell'associazione Volo Vasto, per tutti i casi d'emergenza in cui risparmiare minuti sul trasporto è decisivo per salvare vite umane.