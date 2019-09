Il Centro DonnAttivA offre consulenza gratuita alle donne che intendono accedere agli incentivi dell'avviso regionale La crescita è donna 2.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico regionale per la presentazione di candidature.

Lo scopo centrale di tale avviso è quello di migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere.

Tre sono gli ambiti di intervento:

1) Tipologia A: Più imprenditrici–Incentivi alle donne per la creazione di nuove imprese;

2) Tipologia B: Più professioniste–Incentivi alle imprese che attivano rapporti consulenziali in favore professioniste;

3) Tipologia C: Voucher family– Incentivi alle donne per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La prima tipologia di incentivi è diretta a favorire la creazione di nuove imprese da parte di donne di età superiore ai 18 anni, residenti in Abruzzo da almeno 6 mesi, inoccupate o disoccupate ovvero occupate con contratto di lavoro atipico. L’importo dell’incentivo non può superare 25mila euro e viene erogato a titolo di contributo a fondo perduto a copertura delle spese di avvio dell’attività, dei costi per l’investimento e delle spese per la gestione relative al 1° anno di attività. Scadenza per la presentazione delle istanze 20 febbraio 2013.

La seconda tipologia di incentivo ha l’obiettivo di promuovere il lavoro autonomo delle donne attraverso l’erogazione di un incentivo alle imprese che richiedono la consulenza specialistica attraverso l’erogazione di un incentivo alle imprese che richiedono la consulenza specialistica di una professionista. Scadenza per la presentazione delle istanze 8 febbraio 2013.

La terza tipologia è diretta a fornire incentivi alle donne, che hanno in carico figli di età inferiore ai 12 anni e/o anziani e/o portatori di disabilità, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. E’ infatti prevista l’erogazione di un voucher di servizio alle donne che, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, siano impegnate nelle attività di cura di minori, anziani, non autosufficienti e diversamente abili. Scadenza per la presentazione delle istanze 31 Gennaio 2013.

Si tratta di misure importanti per la promozione dell’occupazione femminile ed il Centro DonnAttivA offre la propria consulenza gratuita alle donne residenti nella città di Vastoche intendono conoscere più in dettaglio i contenuti dell’avviso ed attivarsi per accedere agli incentivi.

E’ possibile rivolgersi allo sportello del Centro DonnAttivA in Via Naumachia, 45 a Vasto attualmente in trasferimento presso i locali dell’ex Istituto d’Arte in via Anelli, 20/22 - Vasto (dietro la Chiesa di Sant’Antonio).

I giorni e gli orari in cui il Centro offre informazione su questo avviso sono i seguenti:

Martedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Mercoledì: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sabato: dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Info: Tel. 0873.366152, Mail: donna.attiva@comune.vasto.ch.it.

(Ufficio stampa Comune di Vasto)