Si sta facendo valere la formazione della San Gabriele Volley che disputa il campionato di prima divisione. Come nella scorsa annata, la società vastese partecipa con due squadre ai campionati federali. Le ragazze sono giovanissime, nate tra il 1998 e il 2001, ma si stanno facendo valere, al cospetto di avversarie ben più grandi ed esperte.

La scelta della San Gabriele è quella di far partecipare le sue giovanissime atlete non solo ai campionati di categoria, ma di metterle alla prova in modo da far acquistare loro esperienza in vista dei campionati futuro.

A guidare questa formazione in panchina c'è Maria Luisa Checchia, tra le più brave allenatrici in circolazione nel far crescere i talenti del settore giovanile. Nell'ultima gara disputata, contro l'Altino (così come le loro "sorelle maggiori" della serie C), le vastesi hanno vinto con il risultato di 3-2

Ora sono terze in classifica, a quota 11 punti, con una sola lunghezza di distacco dalla Bts San Salvo. Ma, c'è da starne certi, continueranno a migliorare e crescere per essere pronte alla chiamata in prima squadra.