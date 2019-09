Il vastese Pierluigi Patella, noto per i suoi video su YouTube, torna a colpire e pubblica un nuovo e atteso filmato che è il sesto della sua collezione. Si tratta della seconda parte della parodia di Breaking Dawn.



Patella ha 17 anni e in precedenza è stato l'autore di altri lavori, come Fatti i cavoli tuoi, Breaking Dawn (parte 1), Che figura di…, Distrarsi dalla scuola e 10 cose che odio.



Pierluigi è l'unico interprete dei vari personaggi dei video che vengono pubblicati suo suo canale YouTube Milleillusioni95.

