All'inizio della stagione la BCC San Gabriele Volley aveva fissato come obiettivo quello di raggiungere una salvezza tranquilla, senza dove passare per i playout. Dopo dieci giornate la squadra allenata da Ettore Marcovecchio si trova terza in classifica, con ancora tanti margini di miglioramento. E allora pensare a qualcosa in più della salvezza inizia ad essere possibile. Ieri, nella difficile sfida contro l'Altino, seconda forza del campionato, è arrivata una vittoria per 3-2 (14-25/25-21/25-14/15-25/15-7), sofferta e cercata fino alla fine. Caterina De Marinis, alle soglie dei 42 anni, ha sfoderato ancora una volta una prestazione eccezionale, guidando le sue giovanissime compagne alla vittoria. Per lei quest'anno era prevista solo qualche gara, ma invece si sta rivelando ancora utilissima in campo, al fianco di giocatrici che non ancora nascevano quando lei schiacciava palloni a terra sui campi di tutta Italia.

La cronaca. Parte subito forte l'Altino, intenzionato a non lasciare scappare l'Antoniana Volley, prima in classifica. Le ragazze di coach Arizza vincono facilmente il primo set. Nel secondo parziale, però, le ospiti commettono forse l'errore di sottovalutare le vastesi. Sul 12-7 per l'Altino arriva la svolta della gara. Mariani e compagne hanno iniziato a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, costringendo la palleggiatrice a commettere molti errori d'impostazione. Così le ragazze della BCC San Gabriele sono riuscite a conqusitare due set. Sul 2-1, quando sarebbe servito il colpo di grazia per conquistare l'intera posta in palio, le vastesi hanno mollato, andando sul 2-2. Così è stato necessario il tie break per decidere la vincente. A fare la differenza è stata Caterina De Marinis, con un lungo turno di battuta, che ha messo in seria difficoltà l'Altino. Da sottolineare le prestazioni di Alessandra Di Tizio e Bibiana Moscariello, che si sono fatte valere sia in attacco che in difesa.

Sabato prossimo la BCC San Gabriele sarà impegnata a Sambuceto, contro una squadra che si è rinforzata acquistando una centrale ed una schiacciatrice. Sarà una sfida che vale molto, visto che le due squadre sono distanziate di un solo punto in classifica.