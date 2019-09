Vittoria e conferma del quarto posto in classifica, l'ultimo valido per l'accesso ai playoff. La Tcm Gruop Bts San Salvo conferma il suo ottimo momento vincendo, dopo una settimana di sosta di campionato, contro l'Impavida Ortona. La squadra del presidente Natale si impone con un netto 3-0 al cospetto di una formazione composta quasi esclusivamente da atleli under 19, molti dei quali, però, sono nel giro della prima squadra che disputa la serie A2.

I parziali, 25-16/24-19/25-22, esprimono chiaramente l'andamento del match, con i sansalvesi che hanno tenuto sempre saldamente in mano le redini del gioco, trovando una buona intesa sull'asse palleggiatore-opposto, Bucci e Colamarino. Continua quindi la maturazione di questa squadra, guidata in panchina da Peppe Del Fra. Il giusto mix tra giovani cresciuti nel vivaio e giocatori con ormai tanti anni di esperienza alle spalle, sta portando frutto.

L'obiettivo, quindi, è quello di centrare l'accesso ai playoff e vedere poi cosa succederà. Sarebbe certamente uno stimolo per il movimento pallavolistico maschile, che si sta rilanciando nel territorio.