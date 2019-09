Appuntamento dedicato ai più piccoli quello organizzato per oggi dal consorzio "Vasto in centro". Questa mattina, dalle 11 alle 13, e oggi pomeriggio, dalle 18 alle 20, nel centro storico ci saranno i personaggi della Disney in versione "natalizia". Questa mattina sono stati Pippo e Winnie The Pooh a regalare sorrisi ai bambini, a caccia di una foto con i personaggi preferiti.

Questa sera, invece, saranno Topolino e Minnie, la coppia più celebre dei fumetti, a passeggiare per le vie del centro storico.

Ad accompagnarli ci sarà anche la macchina storica della Disney, per la gioia dei più piccoli e dei papà affascinati da questo bolide d'epoca.