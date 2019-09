Sicurezza, la parola ai cittadini:

Quello accaduto venerdì in autostrada è un episodio di cui si parlerà a lungo. Un assalto di questo genere non era mai accaduto da queste parti. Per molti cittadini è il segnale chiaro ed evidente che servono misure necessarie per tutelare il territorio. Sul fatto in sè le opinioni sono differenti. Ma, sommando l'assalto al portavalori a rapine, furti, scippi, spaccio di sostanze stupefacenti, con situazioni che ormai si ripetono quasi quotidianamente, la richiesta dei cittadini vastesi è unanime: servono azioni concrete per la sicurezza. In molti hanno rimarcato come la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine sia importante per la prevenzione dei crimini.

Servizio di Giuseppe Ritucci e Giuseppe Mancini