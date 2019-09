In questi giorni i Sansalvesi fanno i conti con il boccone amaro dell'IMU: quest’anno pagheranno circa tre volte in più di quanto pagavano in precedenza con l'ICI.



Ciò avviene innanzitutto perché il governo Berlusconi ha introdotto l'IMU, ma anche e soprattutto perché a San Salvo, l'amministrazione di centrodestra del Sindaco Magnacca, ha deciso di applicare un’aliquota IMU ridotta per le grandi imprese maggiorata per le altre attività produttive e per le seconde case dei cittadini.



San Salvo Democratica, in sede di discussione in Consiglio Comunale aveva proposto di ridurre l'IMU per le fasce sociali più deboli (disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità, ecc.) ed estendere le agevolazioni riservate alla grande impresa anche ad artigiani e commercianti e agli altri settori produttivi della nostra città.



In quella sede il centrodestra ha affermato che sostenendo la grande impresa si sosteneva l'occupazione.



Il risultato è sotto gli occhi di tutti, sono aumentati i disoccupati, i cassintegrati, i contratti di solidarietà, e si sono impoverite ulteriormente le famiglie, che non sanno più come fare per arrivare alla fine del mese.



San Salvo Democratica ritiene, che in questi momenti di grande difficoltà economica, sia necessario sostenere in primis chi è in difficoltà, evitando di scaricare ulteriormente i costi della crisi sulle famiglie.



Si invita l'amministrazione comunale a correre ai ripari stanziando risorse e mettendo in atto iniziative utili a sostegno delle fasce sociali più deboli della popolazione sansalvese.