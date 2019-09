Il Real Tigre supera per 1-0 il Casalbordino grazie a una rete di Sputore messa a segno al 3' della ripresa con un bel colpo di testa. Per la squadra di Antonio Liberatore, che non è andato in panchina per via della squalifica, una vittoria sofferta, ma meritata, contro un avversario che non è riuscito ad impensierire la retroguardia vastese e a impegnare il portiere Smerilli. Nella formazione ospite hanno giocato gli ex Pro Vasto Giorgio Ventrella e Fiorenzo D'Ainzara.

La cronaca. Il primo tentativo è all'8' quando una punizione di Sputore si perde sul fondo, due minuti dopo Ferrazzo scatta sulla linea del fuorigioco, si ritrova davanti a Cinalli, fa partire un pallonetto che però si stampa sulla traversa. Al 17' Sputore passa a Ferrazzo che ci riprova, ma il suo tentativo è da dimenticare. Al 24' si vede in avanti il Casalbordino con una punizione di Ventrella che viene respinta dalla barriera. Al 32' punizione per i padroni di casa, batte Sputore, ma la conclusione finisce fuori. Al 33' Ferrazzo scatta in contropiede sulla destra, supera un paio di avversari in velocità, ma al momento di calciare si perde e spedisce a lato.

A inizio ripresa Liberatore mette in campo Di Foglio al posto di Sabatini, passano due minuti e Carlucci dalla sinistra crossa per la testa di Sputore che colpisce e mette dentro la rete del vantaggio al termine di una bella azione corale. In precedenza il Real Tigre aveva reclamato un calcio di rigore per un fallo di mani in area su tiro di Ferrazzo. I padroni di casa cercano con insistenza il gol della tranquillità, al 9' Ferrazzo passa a Sputore che taglia la difesa, ma interviene Di Santo che manda in angolo, al 13' Spadaccini serve ancora Sputore che fa la sponda per Ferrazzo che ci prova, ma non segna, al 26' un tentativo di Bogatsu va fuori dallo specchio della porta, al 27' Di Foglio imbecca Ferrazzo che entra in area, si allarga verso destra e prova a metterla dentro da posizione difficile, ma non ci riesce. Al 28' Romilio in rovesciata colpisce in pieno la traversa, la seconda di questa partita per il Real Tigre, sulla palla arriva Ferrazzo che di testa manda fuori.



Tabellino

Real Tigre-Casalbordino 1-0 (0-0)



Rete: 3' st Sputore (R)



Real Tigre: Smerilli, Sabatini (1' st Di Foglio), Manzi, Vetta, Carlucci S., Sanconcordio, Spadaccini, Sottile (25' st Bogatsu), Sputore, Ferrazzo, Menabuoni (10' st Romilio). A disposizione Bozzelli, Carlucci A., Portellini. Allenatore Chiavaro (Liberatore squalificato)



Casalbordino: Cinalli, Dell'Osa (31' st Bozzella), Di Santo, Lanza, Di Sante, Del Monte S., Scardapane, Ventrella (34' st Moroianu), D'Ainzara, Vitelli (22' st Massari), Natale. A disposizione D'Agostino, Del Monte C., Di Cocco, Melizzi. Allenatore Esposito

Ammoniti: Manzi (R), Spadaccini (R), Menabuoni (R), Scardapane (C), D'Ainzara (C)