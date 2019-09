La scuola dell’infanzia “San Michele” e La scuola primaria “G.Peluzzo” della Nuova Direzione Didattica di Vasto, guidata dalla dott.ssa Maria Pia Di Carlo, hanno aderito anche quest’anno, al progetto “Solidarietà” che ha la finalità di favorire la diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato.



Noi alunni, con l’aiuto degli insegnanti e dei nostri genitori, in orario scolastico ed extrascolastico, abbiamo realizzato oggetti natalizi utilizzando soprattutto materiale riciclato. Nei locali del plesso di via Stirlig verrà allestita una mostra mercato dove verranno venduti i nostri manufatti; contemporaneamente verrà allestita una pesca di beneficenza di giocattoli ed oggetti di vario tipo. I mercatini rimarranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dei giorni 19-20-21-22-dicembre.



Il ricavato verrà devoluto per il 50% alla casa famiglia ”Manuela” e il restante 50% verrà utilizzato per allestire una biblioteca e un’aula per gli alunni diversamente abili del plesso. Invitiamo a partecipare numerosi e auguriamo a tutti un sereno Natale e un buon 2013.



Gli alunni della Scuola Primaria "G. Peluzzo"