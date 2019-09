Inizia il girone di ritorno nel campionato di Eccellenza abruzzese, il Vasto Marina attende in casa all'Aragona la Santegidiese, squadra di metà classifica. All'andata è finita 1-0 per i vastesi con gol di Nuzzaci. Nella formazione di Antonaci, cambiata dopo i movimenti di mercato degli ultimi giorni, saranno assenti per squalifica Battista e D'Alessandro.

Bisogna iniziare al meglio il girone di ritorno per puntare alla salvezza.