Vorrei ricordare ai cittadini vastesi che per quanto riguarda la tassa IMU sulla prima casa, la rata saldo del 17 dicembre dovrebbe essere l’ultima da pagare. Infatti, nel Consiglio Comunale del 7 maggio scorso ho presentato e illustrato una risoluzione, approvata all’unanimità, per impegnare Sindaco e Giunta ad eliminare questa tassa iniqua e ingiusta sulla prima casa dal 2013, qualora il Governo lo avesse consentito.



Ieri, il presidente dell’Anci, Graziano Delrio, ha annunciato che l’Imu tornerà dall’anno prossimo tutta nella disponibilità dei Comuni. Quindi, anche il nostro Comune potrà riequilibrare e ridefinire le aliquote in modo da cancellare quella sulla prima casa. Tagliare gli sprechi a tutti i livelli e liberare le famiglie da questo prelievo oneroso: dovrebbe essere il primo obbligo per l’Amministrazione Lapenna. Lo auspichiamo di cuore, in un contesto economico molto delicato, con tante famiglie in grande difficoltà.



Davide D’Alessandro

Capogruppo Futuro e Libertà