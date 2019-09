Continuna la marcia vincente della San Paolo Volley, che batte la Tufs Lanciano e si rilancia nella parte alta della classifica. Alla palestra del quartiere San Paolo finisce 3-1 per le vastesi guidate da Mario Baiocco. Inizio con brivido per Caporaso e compagne. Dopo aver condotto lungamente il primo set, una serie di errori finisce per far rientrare le frentane, che si aggiudicano il parziale.

Spinte dalla forza dell'entusiasmo le giocatrici della Tufs Lanciano vanno avanti anche nel secondo set. Sul 16-13 per le ospiti c'è però la scossa delle vastesi, che pareggiano il punteggio e superano, andando a vincere. Il terzo set è di quelli sconsigliati ai deboli di cuore. Sono ancora una volta le ospiti a portarsi in vantaggio. Si arriva sul 24-16 per le lancianesi. Sembra ormai tutto perso, con il pubblico di casa ormai rassegnato a veder vincere la squadra avversaria. E invece la San Paolo Volley annulla ben 8 palle set alle avversarie, andando poi a vincere 29-27.

E' la svolta del match, con il quarto set che vede le vastesi chiudere la pratica con estrema facilità. Finisce 25-14. "Come avevo detto due settimane fa - ha commentato il tecnico Mario Baiocco- dovevamo sfruttare i due turni casalinghi consecutivi e lo abbiamo fatto. Con questi punti arriviamo al terzo posto in classifica. Ora siamo attesi dalla trasferta contro la capolista Pallavolo Teatina, ultima gara del 2012. Ci prepareremo bene per fare del nsotro meglio".

Continuna quindi la crescita delle ragazze vastesi. Se il gioco vive di alti e bassi, da qualche gara a questa parte si è definitivamente sbloccata Roberta Mileno. Nella gara contro il Lanciano è stata molto buona anche la prova del libero Gilda De Felice, chiamata a sostituire nel ruolo di libero l'infortunata Daria Di Blasio. "Purtroppo le nostre gare sono fatte di alti e bassi- ha aggiunto Baiocco-. Qualche volta, come oggi, la grande reazione avuta in campo ci ha permesso di fare nostra la partita. Altre volte non è andata così bene".