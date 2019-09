Un primo messaggio la BCC Vasto Basket l'ha mandato. Al PalaBCC non si passa. Continuna l'imbattibilità interna dei biancorossi da quando c'è coach Di Salvatore sulla panchina. Neanche la corazzata San Michele Maddaloni è riuscita nell'impresa di vincere al palazzetto di via Dei Conti Ricci. Era una sfida al vertice, con la BCC Vasto che cercava l'aggancio in classifica e alla fine ha ottenuto quanto sperato. Alla sirena finale il tabellone segna 88-75, dopo una gara al cardiopalma.

Coach Di Salvatore aveva preparato al meglio le contromisure contro i forti campani e la squadra ha eseguito al meglio, tranne per alcuni frangenti in cui si è rischiato di buttare tutto all'aria. Pallino del gioco in mano a Ierbs e compagni, che sin dal primo quarto hanno condotto nel punteggio.

Gli ospiti ci hanno provato più volte, trovando il momentaneo sorpasso in più di un'occasione, salvo poi essere ricacciati indietro. Nella prima metà di gara, oltre al solito Dipierro, come sempre il trascinatore dei suoi, sono Marinaro e Di Tizio ad avere una marcia in più. Il numero 10 dei vastesi in attacco è micidiale. Ma è tutta la squadra a correre tanto, mostrando i frutti di un'accurata preparazione fisica, riuscendo a contrastare spesso le ripartenze degli ospiti.

Dopo aver toccato i 9 punti di vantaggio, però, il Maddaloni rientra, guidato da un super Desiato. Al riposo lungo si va sul 40-37. Terzo quarto che si riapre con in vastesi in fuga, prontamente recuperati dagli ospiti. Sulla sirena che sancisce la fine dei dieci minuti è capitan Ierbs ad infilare la bomba del 59-57. Ultima frazione in cui accade un po' di tutto. Sul 59 pari la coppia arbitrale, rivelatasi poco in forma, fischia un tecnico a Dipierro. Il Maddaloni sbaglia i due tiri ed è la bomba di Biagio Sergio, con relativo tiro libero per il fallo subito, a far tornare avanti la BCC Basket.

Allungano di nuovo i biancorossi, che tornano a +10. La palla scotta in mano ai vastesi, che commettono qualche errore di troppo. Ci pensa Di Lembo, appannato fino a quel momento, a infilare i 4 tiri liberi che danno la sicurezza. Finisce a +5 per i vastesi, tra il tripudio del pubblico. In tribuna c'era anche uno spettatore che da domenica prossima vestirà con tutta probabilità la canotta biancorossa. Si tratta di Matteo Marinelli, forte pivot, che andrà a rinforzare il roster del presidente Spadaccini. Manca l'ufficialità ma sembra che ormai sia questione di dettagli.

BCC Vasto Basket - San Michele Maddaloni 80-74 (27-22/40-37/59-57/80-75)

BCC Vasto Basket: Sergio (16 punti), Di Lembo (8), Cimini (0), Dipierro (23), Di Tizio (15), Marinaro (15), Ierbs (3), Di Paolo n.e., Delli Quadri n.e., Maggio n.e. Coach: Di Salvatore

San Michele Maddaloni: Piscitelli (2), Lombardi n.e., Desiato (24), Salanti n.e., Meles n.e., Garofalo (7), Rusciano (17), Chiavazzo (16), D'Isep (0), Ferrante (9). Coach: Massaro