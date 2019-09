La battuta d'arresto subita domenica scorsa a Monopoli dovrebbe essere stata superata. Coach Di Salvatore in settimana ha ricompattato la file, ponendo massima concetrazione sulla gara odierna. Al PalaBcc arriva il San Michele Maddaloni, formazione che guida la classifica del girone G, seppur con due sole lunghezze di vantaggio rispetto al gruppetto di cui fa parte la BCC Basket.

I campani sono una squadra molto fisica, con due giocaotori oltre i 2 metri in quintetto e percentuali realizzative elevate. Del resto alla vigilia del campionato il San Michele era accreditato come una delle formazioni migliori, cosa che sta ampiamente confermando.

In casa BCC Basket ci'è la voglia di mettersi in gioco contro avversari di spessore e di regalare una gioia ai tifosi biancorossi nell'ultima gara casalinga del 2012. Non sarà semplice ma neanche impossibile. Ierbs e compagni dovranno giocare la partita perfetta. E' stato sempre così fino ad oggi. Il roster allestito dal presidente Spadaccini è di primo livello. Le sue caratteristiche, però, impongono una grande prova di squadra. Se tutti i giocatori che vanno in campo riescono ad esprimersi al meglio ecco che tutto gira a meraviglia. Altrimenti si fa fatica.

Coach Di Salvatore ricorda sempre a tutti che l'obiettivo è quello di una tranquilla salvezza. Ma, stazionando stabilmente ai piani alti della classifica, l'idea di provare a fare qualcosa di più stuzzica non poco l'ambiente biancorosso. La società potrebbe guardarsi attorno per completare il roster con un elemento di spessore. E a quel punto le cose cambierebbero notevolmente. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Per ora c'è il San Michele Maddaloni da affrontare cercando di ottenere i due punti.