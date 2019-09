Consegnate ieri all'istituto Palizzi di Vasto le tre borse di studio promosse dalla Fiva Confcommercio, guidata nella provincia di Chieti da Ottaviano Semerano. Un appuntamento che si rinnova ogni anno presso l'istituto tecnico vastese, con i premi dedicati alla memoria dell'indimenticato Francesco Smargiassi, per anni anima del commercio vastese, Palmerindo Rosselli, per molti anni presidente della Camera di Commercio, e, dallo scorso anno, con il premio dedicato al papà di Semerano.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Gateano Fuiano, che ha sottolineato quanto oggi sia importante per i ragazzi frequentare una scuola tecnica che dia una preparazione non solo teorica, ma pratica. "Il Palizzi in questi anni sta migliorandoo la sua offerma formativa, per dare ai ragazzi tutti gli strumenti per un brillante percorso di studi e, poi, lavorativo. Abbiamo chiesto alla regione di poter attivare due nuovi indirizzi, affinchè i nostri studenti acquisiscano delle competenze specifiche in materie che interessano il nostro territorio, come la geologia (per l'indirizzo tecnico) e la dimensione internazionale (per chi frequenta l'indirizzo economico-turistico)".

Presenti anche l'assessore al commercio del Comune di Vasto, Mario Olivieri, insieme all'assessore Sputore e il presidente della IV commissione regionale Nicola Argirò. Nei loro interventi la soddisfazione per questo premio, che premia gli studenti meritevoli. "Dobbiamo recuperare questa logica del merito - ha detto Argirò-. Sappiamo che in Italia le cose non vanno sempre così. Ma bisogna insistere".

Erano presenti, come sempre, anche i rappresentanti delle famiglie Smargiassi e Roselli, emozionati nel consegnare ai giovani, ora studenti universitari, il riconoscimento che porta il nome dei loro genitori.

Ad essere premiati sono stati gli studenti che, nei tre indirizzi dell'istituto, si sono diplomati nella scorsa sessione d'esami, con il miglior risultato: Giulia Bomba, Mario Del Borrello e Fabio Martarelli. "Voglio darvi un consiglio -ha detto Fabio, che oggi studia ingegneria aereospaziale agli studenti presenti nell'aula magna-. Cercate di ascoltare i professori. Quando ci parlano noi ragazzi siamo portati a pensare che non sono importanti le parole che ci dicono. Però ora mi rendo conto che loro vogliono il nostro bene".