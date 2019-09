Ottava giornata del campionato di serie C regionale di rugby domenica 16 dicembre. Per il Vasto Rugby un solo impegno in questo weekend. Si ferma infatti per un turno il cammino della formazione under 20 che tornerà in campo all’Antivigilia di Natale.

Per la prima squadra invece niente stop e terzo di quattro incontri di un dicembre quanto mai faticoso.

L’avversario di turno, ore 14,30, è il Teramo, per una trasferta lunga e ostica. Gli Arciglioni vengono infatti da due gare perse nettamente contro Cus L’Aquila e Pescara, ma soprattutto senza segnare alcun punto. L’obiettivo, pur fra le mille difficoltà dovute a tante assenze obbligate, è quello di tornare a essere pericolosi in attacco e migliorare la difesa che nelle ultime settimane ha subito troppi punti. Occorrerà stringere i tempi in vista del match tanto atteso, quello del 23 dicembre contro l'Atessa a San Salvo Marina.