La Vastese perde in casa 2-1 contro la Val di Sangro di Panfilo Carlucci, ex allenatore della San Paolo Calcio. Una sconfitta meritata per una squadra che oggi ha fatto un netto passo indietro. I biancorossi erano passati in vantaggio al 13' della ripresa con Luongo, gli ospiti hanno pareggiato a dieci minuti dalla fine con Colanero e negli ultimi secondi dei 6 minuti di recupero, concessi dall'arbitro Di Nardo di Lanciano, hanno messo a segno la rete della vittoria con l'intramontabile Giannico, attaccante classe 1974. Vincono sia la Virtus Ortona, nuova capolista, che l'Acqua&Sapone che passa al secondo posto, la Vastese, alla quinta sconfitta in campionato, ora è terza.

La cronaca. I nuovi acquisti Ciarlariello e Di Vito partono subito titolari, al centro della difesa torna Irmici che aveva saltato la trasferta di Cupello per squalifica, confermarti i fuoriquota Piermattei e De Curtis, il terzo è Pantalone al debutto in biancorosso, in porta c'è Garibaldi al posto di Marconato presente in tribuna. Il portiere sta bene, è stato operato ieri a Lanciano ed è andato tutto per il meglio, ora si attende la visita di controllo di giovedì prossimo per stabilire i tempi di recupero. Vicentini e Baldini vanno in panchina, fuori Napolitano, lo squalificato Della Penna e l'infortunato Di Santo.

Al 13' prima azione degna di nota: Di Vito da calcio d'angolo serve Avantaggiato che manda fuori, al 20' risponde la Val di Sangro con un tiro debole di Del Peschio che si perde oltre la linea di fondo. Al 23' la combinazione tra Aquino, Di Vito e Soria non si concretizza al meglio. Al 36' Di Vito prova dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta, al 41' Avantaggiato apre sulla sinistra per Soria che avanza verso Cianci e calcia a lato. Un minuto dopo sempre Di Vito passa a Pantalone che entra in area, ma arriva tardi sul pallone e colpisce male.

All'inizio del secondo tempo il protagonista è ancora Di Vito che riceve, stoppa e tira a botta sicura, la sua conclusione è bella, ma finisce fuori. Replicano gli ospiti subito dopo con una bella parabola di Carafa dalla distanza che si abbassa all'improvviso e va di poco oltre la traversa. Al 13' la Vastese passa in vantaggio con un tiro in area forte e preciso di Luongo che gonfia la rete sotto la curva D'Avalos. Al 25' ci prova ancora Di Fabio che parte dalla destra, si accentra a tira. La Val di Sangro non si è arresa e lo fa capire al 30' con un tiro di Del Peschio che sfiora il palo alla sinistra di Garibaldi. Un minuto dopo Pierri cade in area, gli ospiti reclamano un calcio di rigore, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. I vastesi arretrano per difendere il risultato e subiscono le iniziative avversarie.



Al 35' su punizione battuta dalla sinistra la difesa di casa non è attenta, la sfera arriva sui piedi di Colanero che pareggia, per i biancorossi è tutto da rifare. Al 40' Alberico, entrato per Avantaggiato, di testa su cross di Vicentini mette fuori, al 43' una punizione di Giannico, in campo da una decina di minuti, viene neutralizzata da Garibaldi, al 44' è di nuovo Giannico a impegnare il portiere locale. Il direttore di gara concede 6 minuti di recupero e i ragazzi di Vecchiotti tentano di segnare, al 46' Alberico riceve nell'area piccola, ma calcia alto, al 49' Soria mette in mezzo per Luongo che colpisce di testa, Cianci è attento, poi al 50' arriva inaspettata la rete del vantaggio della Val di Sangro, Giannico in contropiede soprende la difesa avversaria, si ritrova davanti a Garibaldi, lo supera con un pallonetto e mette dentro il 2-1. Sconfitta meritata, ma evitabile con un diverso atteggiamento in campo.



Tabellino

Vastese-Val di Sangro 1-2 (0-0)



Reti: 13' st Luongo (V), 35' st Colanero (VdS), 50' st Giannico (VdS)

Vastese: Garibaldi, De Curtis, Piermattei, Luongo, Ciarlariello, Irmici, Pantalone (1' st Di Laudo), Avantaggiato (37' st Alberico), Aquino (26' st Vicentini), Soria, Di Vito. A disposizione Delle Donne, Triglione, Baldini, La Guardia. Allenatore Vecchiotti.



Val di Sangro: Cianci, Ciccocioppo, Berardi, Colanero, Tucci (43' st Giammarino), Crognale, Caporale L., Tano (37' Pierri), Del Peschio, Di Marsilio, Carafa (32' st Giannico). A disposizione Cericola, Staniscia, Di Falco, Caporale M. Allenatore Carlucci.

Arbitro: Di Nardo di Lanciano, assistenti Boffa e Morelli di Chieti



Ammoniti: Ciarlariello (V), Ciccocioppo (VdS), Caporale L. (VdS), Pierri (VdS)

Risultati degli altri anticipi. Flacco Porto Pescara-Acqua&Sapone 1-2, Virtus Ortona-Lauretum 2-1.