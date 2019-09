Un percorso per comprendere un nuovo linguaggio artistico che influenza anche la moda e la pubblicità, per rendere consapevoli i giovani delle potenzialità di questa forma di espressione artistica che non deve essere confusa con gli episodi di vandalismo a danno dell’arredo e del decoro urbano delle città.

Protagonisti i giovani che hanno seguito il workshop di Street Art tenuto da Marco Del Negro organizzato dal Progetto Giovani del Comune di Vasto.



Durante il corso i partecipanti hanno conosciuto le basi storiche e teoriche dei movimenti artistici di strada e hanno utilizzato le principali tecniche esecutive per realizzare delle opere su materiale riciclato cercando di sperimentare diversi stili.



La mostra, che apre i battenti oggi nella Sala Mattioli alle 18.30, è una fotografia di una sottocultura giovanile che a Vasto come nel resto d’Italia affascina i più giovani con la sua innata freschezza e irriverenza e che a livello estetico ha come punto di riferimento i movimenti artistici di Arte Urbana, ormai sempre più presenti nelle gallerie d'arte contemporanea di tutto il mondo. Una mostra corale in cui è stata incoraggiata e privilegiata la cifra personale dell’allievo.



Dal 15 al 21 Dicembre presso la Sala Mattioli di Vasto.



Per info

officinasideshow.tumblr.com