Natale, tempo di scelte. E non solo per i regali. Come ogni anno, per alunni e genitori torna il momento di decidere quale tipo di studio preferire, quale indirizzo e quale istituto scegliere dopo la terza media inferiore. Tornano dunque gli “open days” all’Istituto Statale Economico e Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto, l’istituzione scolastica superiore più antica della città di Vasto. Gli indirizzi di studio sono due: Economico e Tecnologico.



Per quanto riguarda il primo, è possibile optare tra il Corso di Amministrazione, Finanza e Marketing e quello di Turismo. Costruzione, Ambiente e Territorio, invece, e il Corso di Grafica e Comunicazione sono le due scelte che offre il settore Tecnologico. Per meglio conoscere i percorsi formativi dei vari Corsi, i genitori e gli alunni potranno partecipare agli incontri di orientamento in entrata previsti per domenica 16 dicembre dalle ore 9,30 alle 12,30; sabato 19 gennaio 2013 dalle ore 15,30 alle 19,30; domenica 17 febbraio 2013 dalle 9,30 alle 12,30. In tali occasioni, infatti, l’Istituto Palizzi sarà aperto al pubblico e un gruppo di docenti e studenti sarà disponibile per far conoscere la struttura e i laboratori di cui dispone.



“La scelta della scuola ove iscrivere i propri figli – spiega il Dirigente Scolastico Gaetano Fuiano – costituisce da sempre un momento di difficoltà e disorientamento per le famiglie; questo Istituto, al fine di agevolare la vostra scelta, ritiene necessario offrire ogni elemento utile di conoscenza e informazione sulle finalità dei nostri corsi di studio. Nel corso degli incontri saranno illustrati i percorsi formativi previsti dai nostri indirizzi di studio e i successivi sbocchi occupazionali. Vi aspettiamo numerosi.”