Si rinnova l'appuntamento con il Concerto di Natale della Parrocchia San Paolo Apostolo, ormai divenuto una tradizione nel periodo prenatalizio. Per il quinto anno consecutivo sarà il Gospel Choir Angel's Eyes ad esibirsi presso l'auditorium della parrocchia San Paolo. Un appuntamento che ogni anno permette di raccogliere fondi a favore delle attività parrocchiali, in particolare quelle dedicate alle famiglie bisognose.

L'appuntamento, a cui il parroco don Gianni Sciorra invita tutta la città, è per domani, domenica 16 dicembre, alle ore 21.

La storia del Gospel Choir Angel's Eyes

Il Gospel Choir Angel's Eyes nasce nel 2007 per iniziativa del Maestro Danilo Laccetti, a seguito dall'improvvisa scomparsa di uno dei suo migliori amici, il pianista jazz Angelo Canelli, con cui aveva pensato di costituire un coro gospel.

L'idea viene presentata dal Maestro Laccetti al suo parroco Don Gianni e diviene subito progetto: promuovere la musica gospel.

In pochi mesi iniziano le prove in Parrocchia, arrivano le prime adesioni, cresce un gruppo di amici che diventa coro. L'entusiasmo, la passione, l'impegno di tutti danno vita ad un piccolo repertorio di brani che viene presentato al pubblico con immediato gradimento.

Una rappresentanza del coro partecipa per la prima volta al Gospel Connection 2008: le voci del Gospel Choir Angel's Eyes si uniscono a tante altre per cantare insieme nella Basilica Superiore di San Francesco.

Il primo Concerto ufficiale arriva il 21 Dicembre 2008, quando l'Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, il Parroco Don Gianni Sciorra e la Comunità di San Paolo Apostolo inaugurano l'Auditorium San Paolo Apostolo.

A seguire una lunga serie di apparizioni di successo tra le quali in particolare: Caserta, Bologna, "La notte degli angeli" a Vasto e a Villa Sant'Angelo, a memoria del terremoto in Abruzzo del 2009.

Ultimo appuntamento di rilievo la partecipazione al Gospel Connection 2012 (il più grande raduno gospel d'Italia tenutasi ad Assisi dal 1 al 4 novembre scorso), con la presentazione del brano "All my emotions" del Maestro Laccetti, molto apprezzato dal pubblico.

Il Maestro

Danilo Laccetti

I Coristi

Bruno Angelo, Camastra Maria, Ceroli Paola (solista), Cicchini Liliana, Cinquina Rossana, D'Anniballe Sabrina, De Guglielmo Sergio, Di Norscia Katia, Gentile Franco, Giannini Paolo, Laccetti Alessia, Laccetti Laura (solista), Monteferrante Michele, Pepe Ida, Ricci Enzo, Ruffilli Massimo, Sacchetto Giovanna, Spadaccino Mariangela.

I Musicisti

Bassi Marco (piano), Marcone Davide (batteria), Manuli Marcello (basso), Pezzuto Mike (chitarra).