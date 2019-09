Si svolgerà in questo fine settimana nella centralissima Piazza "De Riseis" la seconda edizione di "Scerni con Gusto" organizzato dalla proloco e Comune di Scerni. Le due serate saranno all'insegna del buon cibo locale (vedi volantino in allegato) accompaganto da musica popolare e folklore.



"Dopo il successo della scorsa edizione - afferma Pierino Marcucci, presidente della Pro loco - abbiamo lavorato per realizzare per la seconda edizione di Scerni con Gusto e soprattutto siamo pronti a ricevre gli ospiti e i tanti visitatori che anche quest'anno torneranno in Piazza per gustare i piatti tipici invernali del nostro territorio. Lo spirito dell'evento è coniugare le nostre eccellenze e i nostri sapori locali con tradizione popolari e floclore cittadino. E' una carta vincente e verrà riproposta anche quest'anno nella riuscita di queste due serate".



"L'evento organizzato dalla locale Pro locale - affrma il sindaco Pomponio Giuseppe - è fortemente voluta da questa amministrazione poichè, dopo il grande successo di quest'estate dove abbiamo avuto nelle serate delle "ruelle" centinaia di turisti, siamo convinti che i piatti tipici, le tradizioni popolari e cultura dei nostri Paesi sono le nuove ricchezze da far conoscere alle nuove generazioni".