Conferenza stampa questa mattina della Vastese Calcio 1902, insieme al consigliere regionale Antonio Prospero c'erano il presidente Giorgio Di Domenico, il vicepresidente Luigi Salvatorelli, il direttore sportivo Alfonso Calvitti, il segretario Dino Monteferrante, il presidente della Juniores Mario Bolognese e il dirigente Adri Cesaroni. Un appuntamento organizzato per scambiarsi gli auguri e per fare il punto della situazione.

A prendere la parola per primo è stato Di Domenico: "Le cose stanno andando bene, siamo primi in classifica e ci apprestiamo, dopo la gara di sabato, ad affrontare il girone di ritorno. Puntiamo a vincere il campionato e poi alla fine vedremo cosa fare il prossimo anno, ci aspettiamo che qualche imprenditore locale si faccia avanti, ci farebbe piacere".

Subito dopo è intervenuto Prospero: "E' la mia terza ripartenza, ma sarà l'ultima, prima con Tumini, poi con Moscato e Natale, adesso con Salvatorelli, Di Domenico, Calvitti, Monteferrante, Cesaroni e Tascione. Insieme a questi e ad altri amici siamo riusciti a riportare il calcio a Vasto a discapito di qualche sprovveduto amministratore che fino ad agosto aveva tentato di screditare questa nuova compagine. Siamo andati avanti, abbiamo fatto tutto in un mese, sono state superate tante difficoltà, abbiamo intrapreso iniziative uniche, come l'ingresso gratuito alle donne, agli under 14 e agli over 65, ora coinvolgeremo anche le scuole. Continueremo e vinceremo il campionato, la società resta sempre aperta".



A seguire un accenno sulla categoria e sul futuro: "Più della Promozione non potevamo fare quest'anno e dobbiamo ringraziare la San Paolo Calcio, ma restiamo con i piedi per terra e umili. Non c'è nulla di politico, la mia è una posizione molto defilata. Il calcio non si fa con le chiacchiere, ma con i soldi, mettendoci la faccia, noi tutti lavoriamo solo nell'interesse della squadra. Le critiche le accettiamo, ma devono essere costruttive e non arrivare da chi non ha visto nemmeno una partita".



Nei confronti del Vasto Marina la porta resta aperta: "Ci siamo visti qualche settimana fa, andremo avanti, poi ad aprile trarremo le conclusioni sul da farsi. Gli incontri si possono sempre fare, non c'è fretta, il dialogo esiste e speriamo che in futuro porti a qualcosa di concreto, noi siamo disponibili". Poi i ringraziamenti: "A tutti coloro che ci seguono, alle altre squadre di Vasto affinchè raggiungano i loro obiettivi, a chi lavora con noi dedicandoci il proprio tempo gratuitamente, alla Bls, ai nostri sponsor e all'amministrazione comunale che ci ha permesso di presentare la squadra in Comune, nonostante qualcuno di loro fosse contrario. Grazie anche a Bolognese, presidente della Juniores che sta ottenendo grandi risultati".

A chi gli chiede cosa voglia dire: "ad aprile vedremo", Prospero risponde: "Quando apri un negozio e non ci viene nessuno dopo un po' quel negozio lo chiudi". Eppure anche nella stagione 1997/98, quella della precedente ripartenza in Promozione, qualcuno sostiene che l'affluenza fosse bassa: "Bisogna vedere quale contesto si prende come riferimento per dirlo. Vado allo stadio da quando avevo cinque anni, quando la squadra andava male venivano 700/800 persone, avevamo l'affluenza media più alta d'Abruzzo dopo Pescara. Quest'anno la media è di 150 persone".

E' ancora più diretto Salvatorelli: "Ci manca l'affetto, il calore, non è un problema di sponsor, non manca la forza economica, non abbiamo di certo bisogno dell'incasso, ma c'è poca gente allo stadio, dopo due anni di vuoto ci aspettavamo di più. Il perchè non lo so, abbiamo fatto una bella squadra, siamo stati anche richiamati dalla Lega, siamo continuando a migliorarla sul mercato e ci perfezioneremo per il ritorno, ma mettetevi nei nostri panni la domenica, quando vediamo lo stadio vuoto o nei panni di uno sponsor. Ho sentito dire che siamo partiti forte e ora vogliamo rallentare e ridurre il budget, non è vero nulla, abbiamo pagato tutti i rimborsi, siamo una grande famiglia e non abbiamo problemi interni".

Domani in campo. La squadra si è allenata questa mattina all'Aragona in vista della partita interna di domani contro la Val di Sangro in programma alle 14.30. Con il gruppo anche i due nuovi acquisti: l'attaccante Di Vito e il difensore Ciarlariello. Non saranno tra i convocati Della Penna squalificato per una giornata e Di Santo che ha un problema alla spalla, oltre a Marconato che ieri ha ricevuto la visita dei suoi compagni all'ospedale di Lanciano dove è ricoverato. Il portiere biancorosso è stato operato in mattinata dopo l'ultimo controllo, al momento non si conoscono i tempi di recupero.