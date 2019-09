Sulle modalità dell'operazione in corso vige il massimo riserbo. Ma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca conferma che è in corso a San Salvo l'operazione delle forze dell'ordine per combattere il fenomeno della prostituzione. E' il comandante della Polizia Municipale, Saverio Di Fiore, a spiegare come "le operazioni sono in corso, con l'impiego degli uomini del nostro comando in collaborazione con polizia, carabinieri e guardia di finanza".

I controlli riguardano non solo la marina, dove in passato ci sono stati già blitz delle forze dell'ordine, ma anche la città alta. "Abbiamo ricevuto segnalazioni di cittadini che non ce la fanno più con il viavai dagli appartamenti utilizzati per gli incontri", spiega Di Fiore. Ad essere interessate, quindi, non sono solo le zone della città poco abitate durante i mesi invernali, ma ci sono segnalazioni anche in condomini dove risiedono numerose famiglie.

Attenzione rivolta anche ad annunci presenti su giornali e sui siti web. "Il contenuto è sempre lo stesso. Si parla di massaggi o altro, ma sappiamo bene che non è così", commenta il comandante dei Vigili. In queste ultime settimane l'attenzione delle forze dell'ordine su San Salvo è alta. La scorsa settimana sono stati compiuti quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. "Tutti i reati hanno dei collegamenti fra di loro - spiega Di Fiore - per questo cerchiamo di avere la massima attenzione su tutto".

Oltre alla prostituzione, che comporta una serie di sanzioni, verranno compiuti accertamenti della polizia Municipale anche per l'Imu nelle abitazioni utilizzate per gli appuntamenti a luci rosse. Sono da valutare i profili dei possessori delle abitazioni, per verificare se si tratta di prime o seconde case.

I controlli in corso andranno a colpire un mercato che sembra essere molto attivo, anche in un periodo di crisi economica. Nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi riscontri, con le relative sanzioni. "Vogliamo combattere ogni forma di illegalità. Ringrazio la Polizia Municipale per l'impegno con cui sta lavorando - ha detto il sindaco Magnacca - e i responsabili territoriali delle forze dell'ordine che, seppur dovendo fare fronte ad organici ridotti all'osso, non ci fanno mancare il sostegno".

In questi giorni sono attesi anche i rinforzi promessi dal prefetto di Chieti, Fulvio Rocco De Marinis, per un maggiore controllo e sicurezza del territorio in occasione delle festività.