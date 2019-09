Catena di furti senza fine in via San Rocco. La banda del buco ha messo a segno un altro colpo nell'ultimo, devastante raid.

Lo racconta a ZonaLocale.it A.C., una residente della zona. Alla lista dei reati "si deve aggiungere un quinto appartamento svaligiato nella stessa via San Rocco, al numero 107 (un altro complesso residenziale), tra le 19.30 e le 20.00 di ieri. Anche in questo caso è stato ritrovato un muro sfondato e la cassaforte è stata portata via".

Via San Rocco rimane una strada stretta, buia e dissestata, come quando era una mulattiera di campagna. Nel frattempo, nell'ultimo decennio, attorno a quella stretta striscia in cui transitano sempre più automobili è sorta una new town abitata da centinaia di persone. I residenti chiedono da anni una carreggiata più larga e illuminata. Nel buio della notte, persone incivili passano e gettano sacchetti d'immondizia dal finestrino, oppure si fermano e lasciano rifiuti di ogni genere. I terreni ai margini dell'asfalto sono disseminati di microdiscariche. Il Comune ha inserito l'ampliamento e l'adeguamento di via San Rocco al primo posto tra i lavori previsti ner il 2013 dal Piano triennale delle opere pubbliche.