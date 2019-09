E' stata una settimana intensa per Martina Cionci, la giovane vastese che nell'ultimo concorso di Miss Italia ha conquistato il titolo di Miss Sport Diadora. Domenica scorsa è stata ospite della trasmissime "Quelli che", condotta da Victoria Cabello. Martina, insieme al tenore Piero Marzocchetti, era in studio come tifosa del Pescara. "E' stata davvero una bella esperienza - racconta Martina -. All'inizio ero molto emozionata all'idea di essere in diretta sulla Rai, ma poi è andato tutto bene. E poi ho portato anche fortuna al Pescara visto che ha vinto!" Quindi, vista la domenica positiva, chissà che quanto prima non ci sia l'occasione di rivederla sul piccolo schermo.

Poi, durante la sua permanenza nel capoluogo lombardo, ha avuto l'occasione di incontrare altre persone del mondo dello spettacolo e della moda. In questi mesi post Miss Italia ha già avuto occasioni importanti, come la partecipazione al Festival del Cinema di Roma, per farsi conoscere e apprezzare dagli addetti ai lavori di quel mondo in cui vorrebbe costruirsi un percorso.

Altra occasione per Martina è stata la partecipazione al nuovo videoclip di Luca Dirisio. "Fabio Clemente, che si occupa di curare il video, mi ha contattata per partecipare alle riprese. E' stato molto divertente. C'erano anche altri ragazzi vastesi per partecipare alle riprese. Abbiamo dovuto cantare in playback e ballare. Da quello che ho potuto vedere girando la mia parte sarà davvero un bel video". Top secret il contenuto dell'ultima creazione di Luca Dirisio. L'attesa durerà fino al 21 dicembre, giorno in cui verrà pubblicato.

Ora Martina, "neve permettendo - dice lei", tornerà a Pescara, dove sta frequentando la facoltà di lingue, in attesa di nuove "convocazioni" per esperienze nel mondo dello spettacolo e della moda.