La signora Palmerina Menna alla

Sarà una signora vastese a sfidare Anna Moroni nella puntata del 18 dicembre della "Prova del Cuoco", il programma di cucina condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. La signora Palmerina Menna Fiore, ha superato le selezioni per partecipare al popolare programma.

Sarà una delle concorrenti di Anna contro tutte, la rubrica che offre la possibilità ai telespettatori di inviare, tramite internet o posta tradizionale, una ricetta che potrà essere realizzata in diretta, dando vita ad una gara in cui Anna Moroni sfiderà, nella realizzazione del piatto, la persona che l'ha proposta.

Curiosità, quindi, per conoscere la ricetta proposta dalla signora Palmerina. Non resta che sintonizzarsi martedì prossimo, alle 12, su Rai Uno, per vedere la massaia vastese all'opera davanti alle telecamere.