Anche quest'anno il circolo cittadino di Legambiente con la scuola cattolica paritaria "Scuola Madonna dell'Asilo" ha celebrato la Festa dell'albero. E' questa una campagna speciale che consente di coinvolgere i giovanissimi avvicinandoli alla natura, con lo scopo di far capire loro l’importanza del verde urbano, degli alberi e delle piante per la vita dell'uomo.



Gli alberi non sono semplici ornamenti della nostra città: puliscono l'aria, contrastano l'effetto serra, tengono saldo il terreno e mitigano i mesi più caldi con la propria ombra. Sono argine al cemento, danno colore al grigiore cittadino e ci concedono aree libere dal traffico e dai suoi rumori.



E, infine, verde urbano e alberi creano spazi di socializzazione e gioco in città e migliorano la qualità della vita e l'aspetto dei nostri quartieri. Quest'anno, grazie alla collaborazione del centro di educazione ambientale Appennino Parco d'Europa, la campagna si è realizzata all'interno della settimana di educazione allo sviluppo sostenibile dedicata all'alimentazione, all'agricoltura, al rispetto del territorio e al non consumo del suolo.



Pertanto gli alunni della scuola primaria si sono trasformati in piccoli agricoltori, mettendo a dimora due alberi da frutto e giovani piantine. Queste ultime derivano da un progetto didattico nel quale gli alunni hanno osservato e monitorato lo sviluppo della piantina a partire dal seme, ponendo particolare attenzione alle condizioni necessarie per un'idonea crescita. L'evento è stato accompagnato da canti e poesie a tema che i bambini hanno preparato con le loro insegnanti.