Il 15 e 16 dicembre e il 19 e 20 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, è in porgramma Scuola Aperta all'ITST Cosimo Ridolfi di Scerni. Un modo per far conoscere la scuola a tutti i ragazzi interessati a iscriversi il prossimo anno e alle loro famiglie.