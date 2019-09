Nessuna notizia sulla modifica dello Statuto comunale chiesta dal Consigliere del Pdl, Etelwardo Sigismondi, durante il Consiglio comunale del 27 ottobre 2011, ed approvata all’unanimità dei presenti, per “normare”, dalla prossima consiliatura, l’ingresso in Giunta di un under 30. E così lo stesso Consigliere comunale, stamani, ha protocollato una interrogazione indirizzata al Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ed al Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, per chiedere lumi.



“Più di un anno fa – ha spiegato il Consigliere di minoranza – presentai questa proposta che poteva e può rappresentare un’avanguardia rispetto agli altri comuni italiani: assicurare l’ingresso in Giunta di un under 30. Credo – ha proseguito Sigismondi – che le giovani generazioni, quando chiamate a ricoprire incarichi in Enti pubblici o in società private, abbiano dimostrato grandi capacità amministrative e soprattutto abbiano messo a disposizione un’enorme passione nello svolgere questo o quell’altro compito. Perciò bisogna aprire loro la strada.



L’ordine del giorno che presentai e che venne approvato all’unanimità dei presenti durante quella riunione dell’Assise civica – ha chiosato il Consigliere del Pdl – impegnava il Presidente del Consiglio a trasferire la proposta al Presidente della Commissione Affari Generali, al fine di portarlo all’attenzione della stessa sin dalla prossima riunione e ad esprimere un parere in merito. Ad oggi – ha detto con rammarico Etelwardo Sigismondi - non si hanno notizie in merito al proseguo dell’iter. Con questa interrogazione – ha concluso – chiedo al Sindaco di riferire in Aula sulla proposta di modifica dello Statuto.”