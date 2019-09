Sarà il quarto Natale nel segno dell'austerity. Nel centro storico i commercianti cercano le strategie per ripartire con un buon volume d'affari. Il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Silvio Di Lorenzo e il presidente di Confesercenti Vasto, Franco Menna, illustrano alcune delle strategie possibili per far ripartire i consumi anche in un periodo di difficoltà come questo.

Servizio di Michele D'Annunzio - a cura di Giuseppe Ritucci