Il Comune di Vasto ha allestito il programma delle manifestazioni natalizie. Ecco il calendario

7-14 dicembre 16:30 - 19:30

"Il tempo e la memoria"

Mostra artigianale - Amici degli Anziani e Coro delle Nonne

15 dicembre ore 17 Centro storico

L'alce giocosa e le Nataline

salutano i bambini e le attività commerciali

15-21 dicembre Sala Michelangelo

"Well-Style-StReet art exhibition"

a cura di Progetto giovani e Ass. Side Show

16 dicembre Biblioteca Mattioli

Bambini in biblioteca: le storie di Natale e ...altre storie

In collaborazione con la Nuova Libreria

16 dicembre ore 11-13 e ore 18-20

A Natale passeggia nel centro storico

con i personaggi Disney

Disney Car per i più piccoli

19 dicembre ore 21 Teatro Rossetti

"Fuori dal tempo"di e con la Banda Osiris

20 dicembre ore 9,30

Babbo Natale va a SCUOLA

Babbo Natale saluta i bambini delle scuole materne ed elementari

21 dicembre ore 9,30

Babbo Natale va a SCUOLA

Babbo Natale saluta i bambini delle scuole materne ed elementari

22 dicembre ore 16,30 Sala archeologica di Palazzo d'Avalos

"IL TESORO DI BABBO NATALE"

Storia fantastica con Teatrino di Pupazzi in gomma piuma.

22 dicembre ore 18 Politeama Ruzzi

Così Celeste

Corale "Warm Up" in concerto

22 dicembre ore 18 Centro storico

"La carrozza di Babbo Natale"

Babbo Natale e il suo cavallo bianco animano le Vie del Centro

22 dicembre Special Event

"Piazza Diomede" In Fabula

con la Compagnia dei Folli; come vivere un incantesimo,

una poesia, un soffio di emozioni. Lo spettacolo di Natale

più esclusivo per la prima volta in città

22 dicembre ore 19 Cattedrale di San Giuseppe

Coro Polifonico Stella Maris,

Coro Voci Bianche e Archi delle Fonderie Campane

"Christmas Carol"

canti della tradizione anglosassone

23 dicembre ore 11 Palazzo d'Avalos

Esposizione delleselle dei d'Avalos

23 dicembre ore 11-13 e ore 18-20

A Natale passeggia nel centro storico con i personaggi Disney

Disney Car per i più piccoli

23 dicembre ore 17,30 Centro storico

"Trampolata di Natale"

23 dicembre ore 17,30 Teatro Rossetti

Concerto"La Sonata a Kreutzer"

23 dicembre ore 19 Piazza Diomede

Special performance di danza aerea"

23 dicembre ore 19 Chiesa Santa Maria Maggiore

COncerto di Natale

del Coro Polifinico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto"

24 dicembre ore 10

Le Nataline

regalano coloratissimi palloncini a tutti i bambini

26 dicembre Centro storico

Presepio vivente Quattordicesima Edizione

26 dicembre ore 17,30 Pinacoteca Palazzo d'Avalos

Antonio Cieri Convegno

26 dicembre ore 21 Teatro Rossetti

Concerto di Natale

Omaggio a Giuseppe Verdi

29 dicembre ore 21 Cattedrale San Giuseppe

Ensemble "Ghirlanda Sacra"

28-29 dicembre Palazzo d'Avalos

Natale di Scienza al Museo

30 dicembre ore 17,30 Teatro Rossetti

Concerto per il Nuovo Anno

Chernivtsy Philharmonic Orchestra

1 gennaio Centro storico

Presepio vivente Quattordicesima Edizione

2-3 gennaio Palazzo d'Avalos

Natale di Scienza al Museo

6 gennaio Centro storico

Presepio vivente

Quattordicesima Edizione

6 gennaio ore 17,30 Piazza Diomede

"Arriva la befana"