Sedici giorni di fermata natalizia, ma una settimana sarà retribuita all’80% dello stipendio.

Natale più povero per i 1800 dipendenti della Pilkington di San Salvo. La multinazionale giapponese che produce vetro per automobili ha comunicato ai sindacati le date di stop dello stabilimento di Piana Sant’Angelo.

Il ponte di Natale inizierà il 21 dicembre e terminerà, a seconda dei turni, il 7 o l’8 gennaio. Per alcuni settori la fermata sarà più lunga: un forno, il Coater e un impianto del Crs si fermeranno a partire dal 18 dicembre. A cavallo tra la fine di un 2012 durissimo e l’inizio del 2013 in cui non si prevedono molti miglioramenti nella produzione, si sommeranno ferie e contratti di solidarietà, con la conseguenza che la busta paga sarà più leggera proprio nel periodo in cui le spese aumentano.