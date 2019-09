Il sogno di Michele Cassano era portare a termine la regata Oceanica Arc. E il sogno è diventato realtà. Lo skipper vastese, insieme ad Angelo D'Ugo e al suo equipaggio con 17 giorni di navigazione ha coperto il tratto Las Palmas (Canarie) - Santa Lucia (Caraibi), con l'imbarcazione da lui costruita, My Way 60.

Il lungo viaggio era partito ai primi di settembre da Vasto, con il primo tratto di navigazione per portare la barca nel porto di partenza. Dalle informazioni ricevute dal sito ufficiale della regata My Way 60 ha tagliato il traguardo alle 4.24, ora UTC.

E, guardando la mappa, si vede come siano ancora tante le imbarcazioni in navigazione, quindi My Way si è ben comportata sulle onde dell'oceano. Ora, ci sarà la seconda parte dell'avventura, non meno interessante, per riportare la barca nel porto di Punta Penna.