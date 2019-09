Archiviata la sconfitta di Cupello la Vastese guarda avanti, sabato all'Aragona c'è la Val di Sangro di Panfilo Carlucci, ex allenatore della San Paolo Calcio e in lizza la scorsa estate con Luigi Baiocco e Massimo Vecchiotti per la panchina biancorossa. Non saranno della partita Della Penna, squalificato dopo l'espulsione di Cupello e il portiere Marconato che dovrà operarsi venerdì all'ospedale di Lanciano, dove è ricoverato, in seguito allo scontro di gioco di domenica. Nel gruppo, al lavoro in questi giorni al campo sportivo dei Salesiani, si sono viste alcune facce nuove.

Mercato. Il centrocampista Giuseppe Berardi, classe '93, si allena già dalla scorsa settimana con la squadra, ma preferirebbe trovare un ingaggio almeno in Eccellenza, non è escluso un tentativo della società per convincerlo a restare. Negli ultimi giorni si sono visti l'attaccante Fabio Di Vito, proveniente dal Termoli, i difensori Gianmarco Aliano e Vittorio Ciarlariello, quest'ultimo con trascorsi a Chieti e Campobasso e presenze in D ed Eccellenza, negli ultimi due anni al San Salvo, non sarebbe tra gli obiettivi di mercato, avrebbe solo chiesto di potersi allenare. L'unico vicino all'ingaggio in questo momento è Di Vito, 29 anni, che ha giocato in serie C1 con Chieti, in C2 con la Cavese e in D con Campobasso, Olympia Agnonese e Trivento. L'accordo dovrebbe essere trovato a breve, poi potrà debuttare sabato dal primo minuto al posto di Della Penna, visto che può ricoprire lo stesso ruolo. Non fanno più parte della rosa Sputore, Vino, Di Foglio, Tartaglia e Lombardozzi.

Marconato. Domenica il portiere era stato colpito da una ginocchiata tra naso e bocca durante uno scontro di gioco contro il centrocampista Di Pasquale che gli aveva causato la rottura dei denti e la frattura del palato. Trasportato immediatamente in ambulanza all'ospedale San Pio di Vasto, dove gli sono stati applicati dei punti, è stato dimesso lunedì mattina per poi essere ricoverato a Lanciano dove sarà operato nella mattinata di venerdì, mentre oggi riceverà la visita dei compagni di squadra. Per conoscere i tempi di recupero bisognerà attendere qualche giorno, ma non sarannno brevi, si dovrà aspettare almeno gennaio per rivederlo in campo. Nelle prossime due gare, in programma il 15 e 23 dicembre, contro Val di Sangro e Vis Ripa, entrambe in casa, a difendere i pali biancorossi tornerà Andrea Garibaldi che era dato in partenza, in panchina andrà il portiere della Juniores Delle Donne.

Società. E' stato comunicato che è in programma una conferenza stampa per venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 11.15, presso la sede della società operaia di mutuo soccorso a Vasto, in vico Raffaello 1. Non si conoscono gli argomenti che verranno trattati in questa occasione.