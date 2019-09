Siamo andati a conoscere qualche giorno fa, in un piccolo gruppo, di pomeriggio, la fattoria degli Elfi a Vasto, per capire come questo tipo di struttura riqualifichi il territorio rurale. Ci ha accolto Nicola Giarrocco, il responsabile , e soprattutto Felix, un agnellino vivace che cercava a tutti i costi di leccarci il nostro blocchetto per gli appunti!!!



La fattoria, nata nel 2009, realizza vari progetti legati alla pet-terapy, al fine di migliorare varie problematiche anche nel campo della disabilità. Lo stare accanto agli animali, prendersi cura di loro, ci ha detto il sign. Nicola, aiuta a superare le paure e le difficoltà. La prima cosa da capire nei vari laboratori, è il linguaggio degli animali. Cioè come muovono la coda, le orecchie, le zampe. Si deve creare una sintonia tra la persona e l’animale. Serve silenzio, calma, e grande capacità di osservazione.



Nella fattoria degli Elfi si realizzano percorsi didattici legati al ciclo vitale delle piante, ma anche solo all’assaporare la lentezza della natura, ad eliminare paure e stress, a trovare un equilibrio con se stessi e con gli animali. Ci sono attività in gruppo, ma anche individualizzati, per bambini, ragazzi e adulti.



Gli animali della fattoria sono bellissimi, ognuno ha il suo nome e la sua funzione, dall’agnellino, ai gatti, ai cani, ai coniglietti, agli asini , ai cavalli. Tutti hanno apprezzato le nostre coccole, regalandoci con il loro contatto una sensazione bellissima!!!!

Gli Elfi, non li abbiamo visti, ma abbiamo potuto costatare che nella fattoria c’è sicuramente un’atmosfera magica, di pace, di serenità, di tranquillità.



Classe quinta C e D – Scuola Primaria Spataro – Comprensivo n.1 - Vasto