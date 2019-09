“Vasto città per vecchi? Analisi, proposte e soluzioni a confronto per fermare la fuga dei giovani”. È il titolo “provocatorio” del convegno che si terrà sabato 15 dicembre, dalle ore 18:30, presso la Biblioteca Mattioli in Corso De Parma a Vasto. Il dibattito, organizzato dalla Tv on-line “Abruzzoinvideo.tv”, e che ha raccolto l’invito di tanti giovani del posto, si propone di aprire un confronto tra giovani esponenti politici e giornalisti per analizzare le motivazioni per le quali i giovani vastesi, troppo spesso, dopo gli studi, decidono di non tornare nella propria città; lo scopo è altresì quello di proporre soluzioni per fermare la cosiddetta “fuga dei cervelli” che soprattutto in questi ultimi anni sta depauperando Vasto di una fetta importante di giovani che altrove riescono a distinguersi per la propria professione: che sia nell’ambito dello sport, del cinema, della comunicazione in generale ma anche della medicina, della legge, etc.



L’iniziativa permette a giovani in gamba che si cimentano con la nobile Arte della Politica, di dire la loro. Quella di “Abruzzoinvideo.tv” è una manifestazione che si propone di coinvolgere quanti più giovani possibili per mettere delle idee a confronto su una problematica sentita in città e della quale si parla poco quanto niente. L’idea è quella di smuovere le acque, di gettare un sasso nello stagno per far sì che le Istituzioni si attivino a studiare soluzioni che frenino o addirittura fermino un fenomeno dilagante. Ospiti del dibattito sono: Marco di Michele Marisi, Presidente provinciale di Giovane Italia, Antonio Del Casale, segretario cittadino del Partito Democratico, Paola Cerella, giornalista de “Il Tempo”, e Giorgio Di Domenico, Direttore del mensile “Vasto Domani”; conduce: Daniele Lanetta, Direttore di “Abruzzoinvideo.tv”. Il confronto andrà in diretta streaming su www.abruzzoinvideo.tv e, per una maggiore partecipazione, è stato predisposto un account twitter @vastopervecchi ed una pagina facebook “Vasto città per vecchi?”