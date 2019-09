E' il giorno in cui Casalbordino saluta per l'ultima volta Onorina Zimarino. Oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa madre del paese, dedicata al Santissimo Salvatore, il parroco don Silvio Santovito celebrerà il funerale dell'83enne morta carbonizzata sotto la coperta termica in cui si era rannicchiata la notte scorsa per ripararsi dal freddo.

Nubile, la donna veniva assistita dai parenti e da una badante. Dormiva in un letto ortopedico e aveva problemi di deambulazione, che le avrebbero impedito di alzarsi e scappare prontamente, quando la coperta ha iniziato a prendere fuoco. Una tragedia che ha scosso un intero paese. Dopo la ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale della Asl, Pietro Falco, il corpo senza vita è stto restituito ai parenti. La salma di Onorina verrà tumulata oggi pomeriggio, al termine delle esequie funebri, nel cimitero del paese.