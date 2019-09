Contenitori pieni di vestiti usati e biancheria gettati dalla balconata orientale di Vasto. Basta affacciarsi dalla Loggia Amblingh per vedere che il costone orientale è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Mani ignote hanno rovesciato tutto nella scarpata. Da ieri, chi si appoggia alla ringhiera vede uno spettacolo indegno.

E' opera dei ladri che svuotano i contenitori degli indumenti usati destinati al ricondizionamento, ossia al riciclaggio attraverso riparazione e lavaggio, operazioni necessarie a reimmettere i vestiti sul mercato del vintage, oppure a destinarli ai Paesi poveri. Chi ha rubato tutta quella roba ha preso ciò che gli serviva e scaricato tutto il resto per non suscitare sospetti. E' probabile sia accaduto domenica, a tarda sera o di notte.

A novembre quattro persone erano state scoperte mentre rovistavano nei cassonetti dell'usato in via Sant'Onofrio, sulla circonvallazione Istoniense.

La notizia del 4 novembre - Stavano rovistando dentro i cassonetti della raccolta degli indumenti usati. Volevano rubare. La loro presenza nell'area della rotatoria di Sant'Onofrio, lungo la circonvallazione Istoniense, non è passata inosservata.

Erano le 17. Sul posto passava una pattuglia degli Ispettori ambientali comunali di Vasto. Gli uomini di Eustachio Frangione sono immediatamente intervenuti. Quando si sono avvicinati agli stranieri gli Ispettori hanno chiesto loro di fornire i documenti. A quel punto è scattata la fuga dei 4 rumeni, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, che si sono dileguati nelle strade circostanti. Erano diretti verso il centro della città. Gli ispettori ambientali li hanno rintracciati in via Sant'Anna, in un'abitazione in cui risiedono. L'intervento è stato eseguito insieme alla polizia municipale, coordinata in questa operazione dal tenente Giuseppe Del Moro. Gli stranieri sono stati identificati.