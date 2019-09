I ragazzi delle classi quinta C e D della Scuola primaria Spataro di Vasto, per conoscere i progetti comunali nell’ambito del mondo rurale, e dell’ambiente più in generale, hanno intervistato nella sala consiliare l’amministrazione del Comune di Vasto:il presidente del Consiglio del Comune di Vasto, Peppino Forte, e alcuni assessori: Anna Suriani, Marco Marra, Lina Marchesani; il consigliere Maurizio Vicoli e il responsabile della Riserva di Punta Aderci, Stefano Taglioli. Di seguito l’intervista realizzata.



Quali problematiche ambientali ci sono a Vasto?

Vasto ha vari problemi ambientali, dalla raccolta differenziata, ai vari scarichi abusivi anche marini. La zona industriale vastese poi è limitrofa alla riserva con tanti problemi conseguenti.



Quali iniziative più importanti state prendendo per il mondo rurale?

Rispetto al mondo rurale c’è la difesa del tratturo L’Aquila – Foggia, in tutta la zona compresa dal Casello autostradale Vasto Nord al Torrente Buonanotte. Le aree tratturali sono dati in concessione ai privati ma non ne diventa proprietà. Ci sono tutta una serie di problemi legati all’uso improprio delle stesse. Altre iniziative sono i mercatini della Campagna amica e la promozione di uno stile di vita più corretto. In collaborazione con l’Arsa c’è poi il tentativo di recuperare un prodotto tipico vastese, che sta per scomparire: il pomodoro mezzo tempo, ingrediente indispensabile per il brodetto vastese.



A Vasto ci sono impianti fotovoltaici? Cosa si può fare per incentivarne un uso positivo?

I pannelli fotovoltaici sono presenti in alcune scuole. C’è un importante progetto in via di finanziamento, il progetto Sole, che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici pubblici: Comune, scuole, palestre, piscina, ecc. per produrre energia pulita senza inquinare risparmiando.

Com’è l’acqua della nostra città? E’ sicura da bere? Perché c’è un alto consumo di acqua minerale?

L’acqua a Vasto è molto controllata ed è non solo potabile ma buonissima. Anzi possiamo dire che è più controllata l’acqua della città che quella delle acque minerali. La nostra acqua viene dall’acquedotto Del Verde, della Maiella. L’acqua prima di arrivare ai nostri rubinetti viene filtrata, controllata, con una serie di analisi. I problemi legati all’acqua sono legati alle condutture, vecchie e spesso malandate. Si è stimato che circa il 40% dell’acqua si perde. Inoltre le condutture idriche non sono bene mappate.



In alcuni comuni, per esempio San Salvo, saranno istallati a breve distributori di acqua microfiltrata naturale e frizzante a prezzi bassissimi. Avete in progetto di realizzarli anche a Vasto?

Nel primo semestre del 2013 anche a Vasto saranno istallate delle fontane pubbliche per la distribuzione di acqua microfiltrata naturale o frizzante a prezzi molto ridotti. Forse una di queste sarà messa vicino al parcheggio fotovoltaico. Questo consentirà a tutti i cittadini di poter acquistare acqua ancora più controllata e “alla spina”, con una sensibile diminuzione della quantità di plastica e un bel risparmio .



Secondo voi, come mai il punteruolo rosso si è così incrementato nelle palme di Vasto marina? Cosa potevamo fare, che non abbiamo fatto, come prevenzione? Abbiamo letto nei giornali on line che volete sostituirle, con quali piante?

I problemi legati alla diffusione del punteruolo rosso nelle palme sono di tutta l’Italia . Questo è un problema molto difficile. Si stanno studiando dei trattamenti fitoterapici preventivi, e curativi. Si prevede di sostituire le palme nel litorale di Vasto marina con piante tipiche del nostro territorio. Ad esempio Lecci o Ulivi.



La riserva di Punta Aderci è un importante parco naturale che salvaguardia varie specie di flora e fauna, quali problemi ci sono? Come possono risolversi? Noi cosa possiamo fare?

Nel nostro territorio abbiamo un bellissimo gioiello: “la riserva naturale di Punta Aderci”. E’ la prima riserva istituita in Abruzzo nella fascia costiera. Ha un’estensione di circa 285 ettari, nasce dall’esigenza di conciliare l’aspetto naturalistico dell’area con quello turistico, relativo alla fruibilità delle spiagge.La riserva è nata, come zona protetta nel 1998. Molti sono i visitatori che la visitano. Gli agricoltori che hanno terreni nell’area della riserva possono avere dei finanziamenti per incrementare la riqualificazione dell’area rurale.



State pensando di incrementare l’uso dei mezzi pubblici per diminuire l’uso dell’auto? Abbiamo visto che ci sono autobus elettrici, quanti ne avete? Come funzionano?

A Vasto ci sono due mezzi pubblici elettrici. A causa dei tagli economici della Regione, sono diminuite varie linee di mezzi pubblici a discapito della periferia. C’è un progetto importante in via di finanziamento, per creare uno scambio di bici, evitando l’uso dell’auto. Si lascia il proprio veicolo al parcheggio e si prende in prestito una bici, che si lascia appena arrivati a destinazione. Per tornare all’auto si prende una nuova bici. E’ in programma inoltre il Piano d’Azione Energetico ELENA, da realizzarsi entro il 2020, che prevede di abbassare l’emissione dell’anidride carbonica del 20%. Molti sono i consigli che già ai ragazzi si possono dare per risparmiare energia e diminuire l’effetto serra. Per esempio spegnere semplicemente la luce ogni volta che si esce da una stanza, spegnere il led dei televisori e pc, impostare il termostato dei riscaldamenti non oltre i 20°.



Stiamo stati alla campagna amica, per conoscere i produttori locali. Ci hanno detto che il mercato della campagna amica ha avuto dei problemi a Vasto Marina. Secondo voi cosa si può fare per risolvere tali problemi e incrementare le bancarelle della campagna amica, con i tanti prodotti biologici, sicuri, a km0?

La Campagna Amica della Coldiretti è un’importante iniziativa. A Vasto Marina ci sono stati dei problemi. Ma è importante tener conto delle esigenze di tutti i commercianti.Nel periodo Natalizio si prevedono tre giorni in cui sarà aperta la campagna amica a Vasto.



Ci sono iniziative per il recupero di zone verdi nella città? Quali problemi ci sono al riguardo? Cosa possiamo fare noi?

La crisi economica dei Comuni Italiani ha certamente messo la gestione del verde all’ultimo posto tra le priorità. Per questo motivo, il Comune di Vasto ha deciso già da diversi anni, di far gestire a privati la gestione delle aree verdi.

Anche la Scuola potrebbe prendere in gestione una piccola zona di verde.

Come sta andando la raccolta differenziata a Vasto? Quali problemi ci sono? Che progetti avete nel futuro prossimo per migliorare e potenziare la raccolta differenziata?

Ci sono ancora problemi nella raccolta differenziata, in quanto non è fatta da tutti. Solo il 43% dei rifiuti è riciclabile, ma dobbiamo arrivare nel prossimo anno al 65%. Purtroppo c’è stata la necessità anche di fare delle multe per chi non conferisce in maniera corretta i rifiuti. Entro Marzo – Aprile 2013 nel quartiere dell’Incoronata sarà realizzata l’isola ecologica, che consentirà di recuperare un 10% della raccolta differenziata.



E’ stata questa un’esperienza molto importante per noi. Abbiamo avuto modo di approfondire meglio le tematiche ambientali che stiamo studiando a scuola. Abbiamo anche capito che per amministrare una città ci vuole molto impegno e soprattutto molta passione. Ci sono molto piaciuti i progetti che stanno per attivarsi a Vasto, dall’isola ecologica, al distributore di acqua microfiltrata, al progetto sole, al prestito delle bici. Tutte cose importanti per rendere la nostra città più vivibile. Tutti però possiamo fare qualcosa per rispettare la città e l’ambiente: rispettare le regole , per esempio della raccolta differenziata ,del verde e delle aree pubbliche, prestare attenzione al consumo dell’acqua, dell’energia, percorrere la città anche a piedi, ecc.



Classi quinta C e quinta D – Scuola primaria Spataro – Comprensivo n.1 – Vasto