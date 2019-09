Sono riusciti a raggirare due commercianti di Torino di Sangro spacciandosi per dipendenti di “Lottomatica” e facendosi pagare 2000 euro per i servizi resi dall’azienda alla loro attività commerciale. Vittime di tre pregiudicati campani, due uomini di 33 e 55 anni rispettivamente di Caserta e Casoria (Napoli), ed una donna di 36 anni di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sono state le proprietarie di una cartolibreria, due signore di 29 e 33 anni che, dopo la truffa, si sono rivolte ai Carabinieri della Stazione di Torino di Sangro per denunciare l’accaduto.

Le malcapitate hanno spiegato ai militari che l’importo “incriminato” era stato versato da loro su di una carta di credito ”LIS – Lottomatica” che i truffatori, per rendere credibile il raggiro, avevano esibito. Ed è proprio partendo dai dati di questa carta di credito, abilmente attivata su internet e intestata a due dei tre pregiudicati, che gli uomini dell’Arma sono risaliti ai malviventi, facendo scattare nei loro confronti una denuncia in stato di libertà con l’accusa di concorso in truffa aggravata, uso illecito di carta di credito e trattamento illecito dei dati personali. I Carabinieri hanno poi accertato che le titolari della cartolibreria di Torino di Sangro non erano state le uniche vittime del raggiro. Ben 17 mila euro erano stati incassati dai denunciati con analoghe truffe messe a segno in varie regioni d’Italia. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare le altre vittime, molte delle quali, probabilmente, ancora all’oscuro di essere state truffate dai tre malviventi.

(Comunicato Comando provinciale carabinieri)