Sandro Di Salvatore l'aveva detto alla vigilia: "Non sarà una gara semplice a Monopoli". Un coach esperto come lui sapeva benissimo che i 4 punti del Monopoli non indicavano la reale forza della squadra. Tanto più che a ridare stimoli all'ambiente era arrivato il nuovo tecnico Verile.

Domenica la BCC Vasto Basket è tornata dalla Puglia con una sconfitta a cui hanno contribuito molti fattori, tecnici e ambientali. "Loro hanno realizzato 17 tiri da 3 -ha commentato il tecnico dei biancorossi- mentre noi non siamo stati così precisi. E' un peccato perchè eravamo andati avanti anche sul +12. Poi, però le cose si sono messe male, anche con l'uscita di Biagio Sergio per 5 falli". Ancora una volta il pivot biancorosso è costretto a lasciare il campo anzitempo per fischi arbitrali molto dubbi. Ma in generale è la conduzione di gara dei due arbitri ad aver lasciato molto a desiderare.

A complicare la situazione per la BCC Basket anche elementi di carattere "ambientale". Prima del match un blackout ha tenuto in dubbio lo svolgersi della gara. Chiaramente la squadra avversaria, quando ha rimontato lo svantaggio ha iniziato a giocare sulle ali dell'entusiasmo. "Ma sia chiaro - dice perentorio Di Salvatore -, non cerchiamo alibi. Del resto i 17 canestri da tre li abbiamo subiti noi". Sarà una settimana intensa, in cui si analizzerà la sconfitta e si cercherà di preparare al meglio la sfida con il San Michele Maddaloni. I campani arriveranno a Vasto con una gran voglia di riscatto dopo la sconfitta patita domenica scorsa. "Noi faremo la nostra gara - dice il coach dei vastesi - consapevoli che possiamo giocarcela con tutti, come già dimostrato. Per ora non voglio pensare alla classifica. Lo faremo a fine girone d'andata. Vedremo dove saremo e faremo le nostre valutazioni".